Мишустин отметил высокие показатели строительной отрасли России

По итогам семи месяцев текущего года рост - почти на 10 процентов

Несмотря на санкции, строительная отрасль России на протяжении нескольких лет показывает высокие темпы роста. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время стратегической сессии по развитию инфраструктуры страны.

По итогам семи месяцев текущего года рост - почти на 10 процентов. В приоритете - улучшение жилищных условий граждан. Меняется облик городов и поселков также за счет строительства современной социальной инфраструктуры.

Ускоренными темпами развивается и дорожная сеть. Недавно открылась федеральная магистраль "М12 - Восток" от Москвы до Арзамаса. А в декабре она дойдет до Казани. Далее в планах - довести трассу до Екатеринбурга и Тюмени. На ее основе в стране сформируется скоростной автомобильный маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Обновляются дороги и в новых российских регионах.

"Особое внимание важно уделять Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах. Чтобы помочь регионам выполнить все соответствующие задачи, по инициативе президента были запущены новые финансовые инструменты. Такие как инфраструктурные облигации, бюджетные и специальные казначейские кредиты. Они широко востребованы и показывают на сегодня эффективность", - отметил Мишустин.

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