Всероссийская программа ДРОЗД отмечает 20-летие масштабным фестивалем

Центры ДРОЗД открыты уже в четырех регионах страны

Более 70 секций по 26 видам спорта, занятия во всех - абсолютно бесплатные. Этим и славится специальный проект ДРОЗД.

20-летний юбилей проект встречает как всегда - в кругу неравнодушных к здоровому образу жизни. Теплые слова звучат от почетных гостей - профессиональных спортсменов.

"Вот в этом зале, где мы находимся, в Быковом Отроге, залу 50 лет без года, новое покрытие, новое содержание. Для меня особо приятно, что к борцовскому залу здесь пристроен замечательный многофункциональный стадион. При солидарном участии компании "ФосАгро" и, соответственно, властей Саратовской области. Поэтому я надеюсь, что ребята будут продолжать традиции. И продолжать расти в сильных и убежденных граждан России", - сказал Александр Карелин, трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, член Совета Федерации.

20 лет назад движение придумал Андрей Гурьев - вице-президент Российского союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо и заслуженный тренер России. С первого дня проект поддержала крупнейшая агрохимическая компания "ФосАгро".

"ДРОЗД делает огромную работу над тем, чтобы в таких маленьких региональных городах детки имели возможность заниматься спортом. Имели условия. И благодаря этой компании, проекту это происходит. Это огромное счастье. Потому что именно в регионах такие голодные спортсмены всегда", - отметила Евгения Канаева, двукратная чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике.

Центры ДРОЗД открыты в четырех областях страны: Мурманской, Вологодской, Ленинградской и Саратовской. Ежегодно его фестивали и турниры собирают более 50 тысяч участников.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр"

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