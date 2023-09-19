В США потребовали от Зеленского отчитаться за потраченные на ВСУ деньги

Конгресс выступает против нового транша финансовой и военной помощи Киеву

Вашингтон планирует потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского полной отчетности за предоставленную военную и финансовую помощь ВСУ. Об этом в ходе очередного брифинга заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

Напомним, что накануне администрация действующего президента США Джо Байдена запросила у Конгресса выделить еще 24 млрд долларов на нужды украинской армии. Уточняется, что только за последние 18 месяцев американские власти потратили на Украину свыше 110 млрд долларов.

Как отметил парламентарий, члены американского Конгресса не планируют выделять президенту Украины Владимиру Зеленскому новый пакет финансовой помощи.

"У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы", - заявил Маккартни, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что политический истеблишмент США не доверяет Зеленскому из-за коррумпированности украинского правительства. По его словам, у Вашингтона есть все основания полагать, что уже предоставленные Киеву пакеты военной и финансовой помощи, вероятно, были "разворованы" представителями руководства Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский направляется в США просить у Белого дома деньги и новое оружие. По мнению высокопоставленного дипломата, украинский лидер уверен, что Вашингтон все-таки решится предоставить Киеву новый пакет финансовой помощи на 24 млрд долларов.

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