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У здания посольства России в Ереване начались стычки между протестующими и полицией

21:16
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Митингующие требуют от Москвы принять меры для урегулирования кризиса

У здания российского посольства в Ереване начались стычки между митингующими и полицейскими, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на прямой эфир местного информационного портала.

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По данным СМИ, на данный момент несколько сотен участников антиправительственной акции протеста пришли к зданию посольства России в Ереване. Уточняется, что протестующие требуют от российской стороны принять меры для дипломатического урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Примечательно, что некоторые из участников акции выдвигают требования российским миротворцам, которые, по их мнению, должны защитить Армению и Нагорный Карабах от "немотивированной агрессии" ВС Азербайджана.  

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Баку начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, одной из главных целей военного вмешательства является восстановление территориальной целостности Азербайджана. При этом в МИД России подчеркнули, что Москва призывает Баку и Ереван к дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации. Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что российская сторона не знала о готовящейся операции ВС Азербайджана на территории непризнанной республики.

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