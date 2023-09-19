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Перенесший инсульт актер Алексей Янин умер в 40 лет

21:24
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Ранее он был госпитализирован в НИИ Склифосовского с приступом эпилепсии

В возрасте 40 лет умер актер Алексей Янин, сообщила пресс-служба РАМТ.

1 сентября он был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с приступом эпилепсии. На следующий день в СМИ появилась информация о смерти актера, но данные в итоге не подтвердились.

Врачи боролись за жизнь Янина почти три недели.

Восемь лет назад Янин перенес инсульт и все эти годы боролся с его последствиями – у него фактически пропали речь и память. Актер сыграл несколько ролей на сцене РАМТа, известен по фильмам и сериалам "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".

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Алексей Янин
Алексей Янин
Алексей Янин
Алексей Янин
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