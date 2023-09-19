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Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО верхом наглости

21:37
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Киев в очередной раз доказал свою несерьезность

Иск киевского режима против Братиславы в ВТО является "верхом наглости". Об этом на своей странице в Twitter написал бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Напомним, что в минувшую пятницу в Еврокомиссии сообщили о решении не продлевать ограничения на ввоз украинского зерна в несколько приграничных стран. Позднее власти Польши, Венгрии и Словакии объявили о продлении этих ограничений в одностороннем порядке.

"Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости", - заявил Фицо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что такие действия политического истеблишмента Украины свидетельствуют о "неблагонадежности" Киева в качестве торгово-экономического партнера Европейского Союза.

Он также добавил, что действующий глава правительства Словакии Людовит Одор превратил страну в "мальчика для битья", мнение которого уже никого не интересует.

Ранее заместителя министра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в злоупотреблении алкоголем во ходе его выступления по поводу подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Варшавы, Будапешта и Братиславы.

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