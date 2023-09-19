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Азербайджан заявил о прорыве линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

22:00
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Баку готов к переговорам при условии полной капитуляции Еревана

Азербайджанские военные прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.  

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"ВС Азербайджана в нескольких местах прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе", - заявил Гаджиев, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что Баку готов к дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации лишь при условии капитуляции ВС Армении. По его словам, азербайджанские военные продолжат реализацию "стратегических" целей спецоперации до полного "разоружения" армянской армии.

Он также добавил, что главная цель "антитеррористической операции" ВС Азербайджана на территории Нагорного Карабаха заключается в прекращении "многолетней конфронтации" между Баку и Ереваном.  

"Мы больше не можем мириться с наличием каких-либо вооруженных сил на нашей территории", - заключил советник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий. По мнению высокопоставленного дипломата, Баку и Ереван должны немедленно вернуться к дипломатическому урегулированию политических и территориальных разногласий.  

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