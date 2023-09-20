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Армянская полиция разблокировала здание посольства России в Ереване

08:09
  • среда
  • 20 сентября 2023

Меры безопасности у дипмисии усилены

Полиция задержала несколько демонстрантов и разогнала митинг у здания посольства России в Ереване. Силовики сначала дали протестующим время, призвав разойтись. Когда же митингующие не подчинились, стражи порядка задержали несколько человек, передает ТАСС.

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К утру среды меры безопасности возле здания российской дипмиссии усилены, дежурят около 20 полицейских. У посольства стоят несколько автомобилей силовиков. Сообщается также о группе молодежи, которая нет предпринимает никаких активных действий.

Минувшим вечером более сотни демонстрантов пришли к посольству России в армянской столице. Они требовали, чтобы Москва приняла меры к урегулированию ситуации в Карабахе, где Азербайджан начал "антитеррористическую операцию". При этом ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал Карабах частью Азербайджана.  

Митинговали жители Еревана и возле здания правительства Армении. Демонстрации закончились стычками митингующих с силовиками.

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