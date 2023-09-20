Алиев назвал условие завершения операции в Нагорном Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 19 сентября

Условием приостановки антитеррористической операции армии Азербайджана в Нагорном Карабахе является сдача оружия армянскими военными. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В беседе по телефону Алиев заявил своему визави, что Баку начал антитеррористические мероприятия в регионе для предотвращения новых провокаций Армении.

Президент Азербайджана заверил, что мирному населению и гражданской инфраструктуре азербайджанские военные не угрожают, нанося удары лишь по легитимным военным мишеням, сообщает РИА Новости.

19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили о начале в Карабахе контртеррористической операции локального характера для "восстановления конституционного строя". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики также призвали Азербайджан прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

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