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Forbes: новый "Ланцет" подбил украинский МиГ-29

08:39
  • среда
  • 20 сентября 2023

БПЛА могут уничтожить остатки авиации ВСУ

Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога. Об этом рассказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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Как отмечает журналист, речь может идти о новой модификации "Ланцета" с дальностью действия около 40 километров, способном выводить из строя бронетехнику.

Экс заявил, что это "плохие новости для потрепанных украинских Военно-воздушных сил", поскольку новые "Ланцеты" способны лишить Украину остатков боевой авиации.

Ранее в "Ростехе" рассказали, что расширение производства беспилотников поможет кратно увеличить выпуск моделей "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион".

При этом Украина задумалась над созданием собственного аналога "Ланцета" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза с учетом эффективности дрона.

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