Депутат Делягин: "Геополитическая задача англосаксов — уничтожить нас"

Для этого они вскармливали Гитлера, считает парламентарий

Соединённые Штаты намерены реформировать ряд международных организаций, включая Совет безопасности ООН. Президент Джозеф Байден заявил об этом, выступая во вторник на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых наций. По мнению главы Белого дома, для эффективного решения существующих проблем необходимо модернизировать такие международные объединения, как "Большая двадцатка" и Всемирная Торговая организация. Обновления требует и Совет безопасности ООН, в него следует включить больше постоянных и непостоянных членов. Байден затронул в своей речи ситуацию на Украине, и здесь вынес безапелляционный вердикт: только Россия, по его словам, несёт ответственность за конфликт, и только Россия мешает его разрешению.

О странных заявлениях американского президента с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации.

"[Фраза Байдена "Если Украина падет, будет ли обеспечена независимость каждого из вас?] звучит как "Мы вас разбомбим" из уст американского президента. Дело в том, что ликвидация нацизма на Украине очень серьезно подорвет экономическое положение США. Точно так же как американские экономисты давно сошлись во мнении, что если США лишатся своих военных баз за рубежом, то они обанкротятся вечером того же дня. С Украиной не так прямо, но все же. И когда Америка обанкротится, у нее будет единственный инструмент взаимодействия с окружающим миром - это бомбежка.

Историческое отношение англосаксов к континентальному фашизму – зачем вскармливали Гитлера, зачем натравливали его на нас, начав Вторую мировую войну Мюнхенским сговором? Именно для того, чтобы нас уничтожить или, если не получится, нанести нам максимальный ущерб. Это геополитическая задача англичан и американцев, как их наследников. Сейчас та же самая задача. Уничтожить не удается, значит, максимально измотать, истощить. А потом можно будет бомбить Польшу", - говорит Делягин.

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