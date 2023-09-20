Европейский "цветущий сад" оказался адом для мигрантов

Массовая гибель африканских беженцев стала обычным делом на европейских границах

Проблема беженцев. Её в процветающей Европе привыкли решать самыми гуманными и благородными методами: пособия, европейское образование, программы адаптации мигрантов. Рай земной, или как недавно выразился главный евродипломат Жозеп Боррель, "прекрасный цветущий сад". Который, правда, привык жить за счёт остального мира. И этот мир повернулся лицом к Европе. Италия взывает о помощи: на прекрасном острове Лампедуза уже более 10 тысяч беженцев из Африки - больше, чем местных! Куда их девать?

Франция решила укрепить свою границу с Италией, чтобы всякие африканские нищеброды не проникли на её территорию в поисках пособий. Лучше всех высказалась по этому поводу Польша, где политики вообще не отличаются душевным здоровьем. Замминистра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик: "Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то заинтересованный в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия".

Ну а кто же ещё! Итальянцам сейчас не до мощной польской аналитики: там военные рассматривают возможность высадки вертолётного десанта на Лампедузу, где беженцы уже блокировали целые районы.

Тысячи африканцев копят деньги, чтобы заплатить за место в лодке, которая перебросит их из Туниса за 130 километров к итальянскому острову. Беженцы из Буркина-Фасо, Гамбии, Сенегала, Нигерии, Сомали, Эритреи гибнут в море тысячами. С 2014 года только по официальной статистике утонули почти 28 тысяч человек.

Евросоюз, насквозь пронизанный истинными ценностями, сегодня картинно привечает граждан, бегущих с такой демократичной Украины. А вот от африканцев решил просто откупиться. Президенту Туниса Каису Саиду обещали 118 миллионов долларов за обещание держать границу на замке. Странам золотого миллиарда не нужны жители их бывших колоний, из которых они столетиями высасывали ресурсы. Так, в Великобритании приняли закон - лишать беженцев права на международную защиту и размещать их на плавучей барже. Чтобы не мозолили глаза белым людям. А то много их развелось. Американская New York Times пишет: "Массовая гибель беженцев стала обычным делом на европейских границах. Запад эксплуатирует свои бывшие колонии, но при этом не даёт шанса людям уйти от нищеты и обрести стабильную жизнь".

Но и у Штатов проблем хватает. Африка далеко, Мексика близко. И небогатые мексиканцы переходят вброд пограничную реку Рио-Гранде и в грузовых вагонах отправляются с дружественным визитом в процветающую Америку.

Тем, кто верит, что их ждёт прекрасный цветущий сад, стоит понять, что в действительности всё не так как на самом деле.

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