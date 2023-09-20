Кадры работы РСЗО "Торнадо-С" в зоне спецоперации

Удары наносятся по ключевым объектам ВСУ

Минобороны опубликовало кадры боевого применения РСЗО "Торнадо-С". Точные удары наши бойцы наносят по ключевым объектам ВСУ. Это склады, места выгрузки боеприпасов и перекачки горючего, опорные пункты и места скопления техники и живой силы неонацистов. В случае необходимости эта машина может проложить дорогу через лесополосу и проехать по заболоченной местности. Кроме того, никакой предварительной подготовки ей не требуется, экипажи могут открыть огонь через считанные минуты после получения приказа. Чтобы не допустить нанесения ответного удара, бойцы постоянно меняют позиции - каждую используют строго один раз.



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