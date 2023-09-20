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Получил ранение, но продолжил бой: новые подвиги российских военных

08:48
  • среда
  • 20 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Сержант Дмитрий Горбунов во время обороны одного из освобожденных населённых пунктов сбил два украинских беспилотника, с помощью которых неонацисты пытались атаковать российских военных. Дмитрий получил ранение, но продолжил вести бой, в ходе которого также уничтожил танк противника.

Майор Павел Горбаконенко вместе с подчинёнными вступил в бой с группой украинских диверсантов, которые пытались скрытно пересечь российскую границу. До подхода подкрепления наши военные в течении часа сдерживали превосходящие силы противника, уничтожили несколько бронемашин и большое число радикалов.

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