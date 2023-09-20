ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном

08:30
  • среда
  • 20 сентября 2023

Москва готова к совместным действиям по укреплению безопасности

Противодействие со стороны США и их западных союзников не помешает Москве и Тегерану реализовать весь комплекс запланированных мероприятий. Санкционное давление на Россию и Иран показало свою бесперспективность, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Шойгу и начальник генштаба ВС Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Шойгу показал Ким Чен Ыну лучшие образцы российского оружия

Министр обороны России проводит переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани. Шойгу подчеркнул, что российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень. Москва готова к совместным действиям по укреплению безопасности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".

Российский министр прибыл в Тегеран 19 сентября. Шойгу встречался с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. На встрече был отмечен общий взгляд на построение нового миропорядка, основанного на равноправии всех участников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.