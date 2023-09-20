Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном

Москва готова к совместным действиям по укреплению безопасности

Противодействие со стороны США и их западных союзников не помешает Москве и Тегерану реализовать весь комплекс запланированных мероприятий. Санкционное давление на Россию и Иран показало свою бесперспективность, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Министр обороны России проводит переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани. Шойгу подчеркнул, что российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень. Москва готова к совместным действиям по укреплению безопасности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".

Российский министр прибыл в Тегеран 19 сентября. Шойгу встречался с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. На встрече был отмечен общий взгляд на построение нового миропорядка, основанного на равноправии всех участников.

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