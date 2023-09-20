Группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

Россия продолжает спецоперацию

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен ВС России, выходя на специальный открытый российский радиоканал. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника РИА Новости, сдача бойцов ВСУ в плен происходит "планомерно" по всей территории зоны спецоперации.

Один из сдавшихся в плен украинских военных рассказал, что устал воевать.

Ранее в ВС России рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе. В частности, 18 сентября сдались еще трое украинских военных — "они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления".

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отмечал, что число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем, причем делают они это сразу по прибытии на фронт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"