Российским журналистам на Генассамблее ООН ограничили перемещение

Им выдали визы со специальным предписанием

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, получили американские визы с условием ограничения передвижения в 25 миль (40 км) от центра Нью-Йорка.

Впервые представителям российских средств массовой информации, выезжающим для осуществления профессиональной деятельности в Соединенные Штаты, ограничивают перемещение, сообщает ТАСС.

Весной американская сторона не выдала визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США на мероприятия Совбеза всемирной организации, на которых председательствовала Россия. Москва предупредила, что подобные проявления не останутся безответными.

Примеру США следуют и в Великобритании. Летом британские власти не предоставили российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН).

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