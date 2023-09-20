Отравившего воду для военных жителя Барнаула обвинили в покушении на теракт

Мужчину задержали сотрудники ФСБ

Покушение на госизмену и теракт – такие обвинения предъявили жителю Барнаула, решившему поддержать украинские вооруженные силы. Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, гражданин России 1981 года рождения через соцсети вышел на граждан Украины. В общении он заявлял о готовности поддержать ВСУ, а в качестве доказательства решил отравить воду, предназначавшуюся для мобилизованных российских военнослужащих.

Свои действия житель Барнаула снял на видео, которое направил кураторам, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Военнослужащие выпить отравленную воду, к счастью, не успели. Мужчину суд отправил под арест, передает РИА Новости.

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