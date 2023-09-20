Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово"

Станция готова более чем на 70%

Станция "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена готова более чем на 70%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"С открытием станции поездки жителей поселений Сосенского, Воскресенского и Щербинки станут еще быстрее и комфортнее, они смогут экономить в пути до 40 минут в день", – написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас проводятся работы по монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности. Прилегающую территорию благоустроят. Кроме того, приведут в порядок участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от станции метро "Коммунарка" до ул. Поляны.

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