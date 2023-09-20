Собянин назвал победителей премии "Лучший промышленный дизайн России"

Жюри отобрали 20 победителей

Сергей Собянин рассказал об итогах первой премии "Лучший промышленный дизайн России".

"Мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городской среды, бытовая химия, упаковка продуктов питания, обувь и хай-тек – в первом конкурсе на соискание премии приняло участие свыше 500 компаний. Жюри отобрали 20 победителей, 15 из них работает в Москве", – написал Собянин на своем сайте.

В качестве главного поощрения проекты-победители получили право разместить на своей продукции специальный знак лауреата.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.

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