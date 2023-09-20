ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Работа предприятия остановлена

Нефтеперерабатывающий завод горит в Кременчуге Полтавской области. Это последствия ночного удара ВС России, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Как написал Лунин в Telegram, пожар вспыхнул в результате попадания в Кременчугский НПЗ. По словам главы администрации, работа предприятия временно прекращена. На месте работают экстренные службы.

В ночь на 20 сентября воздушная тревога звучала в столице Украины и Киевской области. Сирены ревели также в Кировоградской и Черкасской областях. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Кременчуге.

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