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Mash: два человека погибли при взрыве газа в Балашихе

09:39
  • среда
  • 20 сентября 2023

В жилом доме взорвался газ

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе произошел в 8:21 среды, 20 сентября. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.
Газ взорвался в жилом доме в подмосковной Балашихе

Политик уточнил, что ЧП случилось в доме на Октябрьской улице. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление.

На место происшествия отправился заместитель Воробьева по вопросам безопасности. Сотрудники экстренных служб организовали оказание помощи пострадавшим, их количество и состояние не уточняется.

Прокуратура Подмосковья начала проверку после взрыва газа в жилом доме. Причина происшествия выясняется. При этом региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, сообщает ТАСС.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, один человек погиб. Официального подтверждения не поступало.

Telegram-канал "112" пишет, что при взрыве газа в жилом доме в Балашихе пострадали два человека, их госпитализировали. Еще два человека, по неподтвержденным данным, находятся под завалами. Telegram-канал Mash утверждает, что два человека погибли, но власти не предоставляли подобной информации.

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Взрыв газа в Балашихе
Взрыв газа в Балашихе
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