Взрыв газа в Балашихе: есть погибшие и пострадавшие

Обрушились перекрытия трех этажей

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе обрушились перекрытия на трех этажах. сообщается о, как минимум, одном погибшем, еще двое пострадали. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Жильцов эвакуируют.

Повреждены около 10 квартир, работающие на месте специалисты оперативно оценивают вероятность обрушения других фрагментов здания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"