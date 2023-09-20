Путин подтвердил поддержку Россией Южной Осетии

Частично признанное государство отмечает День республики

Президент России Владимир Путин в среду, 20 сентября, поздравил коллегу из Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию дружественных и добрососедских отношений с Южной Осетией.

Путин заверил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности.

Также стороны продолжат сотрудничество в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Кремля.

В августе с Гаглоевым, а также с президентом Абхазии Асланом Бжанией встречался заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Лидеры Абхазии и Южной Осетии поблагодарили российские власти за принятые в 2008 году решения, которые позволили остановить грузинскую агрессию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по случаю 15-й годовщины начала войны в Южной Осетии предупредил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет та же судьба, что и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который руководил Грузией в 2004–2013 годах. 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести войска на территорию отделившейся Южной Осетии. В ответ Россия провела пятидневную военную операцию и признала независимость Южной Осетии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"