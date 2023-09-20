Дуда отказался от встречи с Зеленским и назвал Украину утопающим

Киев тянет на дно своих спасителей

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную ранее встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Дуда объяснил свое решение задержками графике выступлений лидеров стран. При этом польский лидер сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

Дуда отметил: каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего знает, что он чрезвычайно опасен - может утащить на глубину спасателя. Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной, заявил польский президент, общаясь с журналистами перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

Дуда подчеркнул, что Польша будет действовать в своих интересах и защищать себя. Украина же после начала российской спецоперации, по словам польского лидера, в очень сложной ситуации и поэтому хватается за все что может, передает РИА Новости.

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