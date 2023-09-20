Минобороны Азербайджана отчиталось о ходе операции в Карабахе

В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами

Военные Азербайджана продолжают проведение в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера. Об этом в среду, 20 сентября, рассказали в азербайджанском Министерстве обороны.

Ведомство сообщило, что к настоящему времени обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении.

Точными огневыми ударами уничтожаются военные объекты и боевая техника формирований вооруженных сил Армении на стратегически важных высотах, цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

При этом представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что азербайджанские военные поддерживают постоянный оперативный контакт с российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе и не препятствуют ему выполнять свои обязанности, сообщает РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Баку завершит операцию в Нагорном Карабахе лишь после того, как армянские военные сложат оружие. Политик заверил, что действия Азербайджана не угрожают мирному населению.

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