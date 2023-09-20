Финляндия назвала исключения из запрета на въезд машин с российскими номерами

Хельсинки ввел такой запрет после разъяснений Еврокомиссии

Въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами могут граждане государств — членов Евросоюза и их родственники. Об этом в среду, 20 сентября, рассказали в финской таможне.

В ведомстве уточнили, что также правом въезда в страну на зарегистрированном в России автомобиле обладают дипломаты и люди, запросившие в Финляндии убежище.

Кроме того, допускается въезд на финскую территорию автобусов с российскими регистрационными знаками, сообщает РБК.

Ранее руководитель таможенной службы Литвы Дарюс Жвиронас заявил, что на территории Евросоюза находятся тысячи и десятки тысяч автомобилей, зарегистрированных в России — Брюсселю нужно продумать единый подход к решению этого вопроса.

При этом в рамках антироссийских рестрикций въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в России, уже запретили прибалтийские государства и Польша.

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