ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сделал намек Южной Корее по Украине

10:19
  • среда
  • 20 сентября 2023

Это произошло во время визита лидера КНДР

Президент России Владимир Путин намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине.

Это произошло во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил в иинтервью газете Korea Times профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Накануне МИД Южной Кореи вызвал посла России Андрея Кулика в связи с недавними переговорами руководителей России и КНДР. Сеул недоволен контактами Москвы и Пхеньяна по вопросам военного сотрудничества.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.