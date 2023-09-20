Путин сделал намек Южной Корее по Украине

Это произошло во время визита лидера КНДР
Президент России Владимир Путин намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине.
Это произошло во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил в иинтервью газете Korea Times профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий", - отметил он (цитата по РИА Новости).
Накануне МИД Южной Кореи вызвал посла России Андрея Кулика в связи с недавними переговорами руководителей России и КНДР. Сеул недоволен контактами Москвы и Пхеньяна по вопросам военного сотрудничества.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"