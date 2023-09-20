Путин сделал намек Южной Корее по Украине

Это произошло во время визита лидера КНДР

Президент России Владимир Путин намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине.

Это произошло во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил в иинтервью газете Korea Times профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

"Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Накануне МИД Южной Кореи вызвал посла России Андрея Кулика в связи с недавними переговорами руководителей России и КНДР. Сеул недоволен контактами Москвы и Пхеньяна по вопросам военного сотрудничества.

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