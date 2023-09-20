Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из Карабаха

Наш контингент продолжает выполнять свои задачи

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек мирного населения Нагорного Карабаха.

Об этом в среду, 20 сентября, заявили в Минобороны России. Всех эвакуированных обеспечили временным проживанием и питанием.

Эвакуация из наиболее опасных районов будет продолжена. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе. На 30 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг.

С 12.00 19 сентября <...> фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - отметили в Минобороны.

9 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили о начале в Карабахе контртеррористической операции локального характера для "восстановления конституционного строя". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики также призвали Азербайджан прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

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