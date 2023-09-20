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ВС России разгромили 82-ю бригаду ВСУ

10:54
  • среда
  • 20 сентября 2023

Западная техника не помогла

Российские военные разгромили 82-ю штурмовую бригаду ВСУ на запорожском направлении. Украинским штурмовикам не помогла и западная техника – в частности, переданные ей американские бронетранспортеры Stryker, сообщает RT.

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По данным военкоров, потери бригады составляют 100-150 человек в день. При этом украинским солдатам не позволяют отступать заградотряды. Большие потери несут и другие подразделения ВСУ – в частности, 47-я отдельная мотострелковая бригада "Магура", а также 116-я и 118-я механизированные бригады.

ВС России занимают на этом направлении господствующие высоты. Это позволяет войскам вести прицельный огонь, а для ВСУ осложняется ротация и снабжение боеприпасами.

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