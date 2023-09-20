Трое погибших: главное о взрыве газа в Балашихе

Обрушились три этажа

Три человека погибли, несколько получили травмы в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. ЧП произошло рано утром. Обрушилось три этажа. Почти 200 человек эвакуированы в пункт временного размещения. Спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших.

Груды строительного мусора, арматура и бетонные плиты – это всё, что осталось от рухнувшей части жилого дома. Несколько этажей полностью разрушены взрывом. Повреждения получили минимум 10 квартир. Десятки спасателей с помощью спецтехники разбирают завалы.

Точно известно, что под руинами девятиэтажки остаются люди. На месте ЧП работают бригады скорой помощи и специалисты центра медицины катастроф. Пока известно о троих пострадавших. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Три человека погибли. Трагедия произошла рано утром, когда многие были ещё дома.

"Около 8:25 в квартире, расположенной на 4 этаже многоэтажного жилого дома в г. Балашихе МО произошел хлопок газово-воздушной смеси. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты главного следственного управления России по Московской области", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного управления СК РФ по Московской области.

Жителей многоэтажки эвакуировали в пункт временного размещения, который организовали в местном Доме культуры. Их обеспечат горячим питанием, при необходимости окажут психологическую помощь. По словам одного из жильцов, в августе оборудование в здании проверяли сотрудники газовой службы. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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