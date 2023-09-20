В "Артеке" начался новый учебный год

Ребят ждет насыщенная программа и море впечатлений

Более трёх тысяч школьников со всей страны начали учебный год в международном детском центре "Артек" в Крыму. Ребята участвуют в интеллектуальных и творческих занятиях, спортивных состязаниях и исследуют черноморское побережье. А погода позволяет ещё и насладиться всеми прелестями южного отдыха.

Спички детям - не игрушки, а лабораторный инвентарь. Химия, биология, физика - в артековской школе сплошные опыты и эксперименты. Здесь даже литература превращается в образовательный проект! Детям предлагают самостоятельно составить расписание уроков, которые будут вести герои русских романов.

"Вторник - это у нас "Преступление и наказание", Федор Достоевский. Философию у нас Раскольников ведет. Мы все знаем о теории Раскольникова, и поэтому на этот предмет мы выбрали его. Религиоведение - это Мармеладова Соня. Журналистика - Прокофьевич и химия – Зосимов", - рассказывает одна из ученица.

Каникулы закончились, в "Артеке", как и в любой школе, начались занятия. Вернуться за парты больше всех рады дети из прифронтовых районов. Мария из Горловки: в родном городе школы закрыты по соображениям безопасности, обучение там пока дистанционное.

"Впервые за полтора года я села за парту. Я вот увидела людей в школьной форме, я посмотрела на учителя, который что-то пишет на доске. Ну, конечно же, эмоции, как в первый класс пришла, наверное", - говорит Мария.

В прошлом году "Артек" принял почти 900 детей из новых регионов. В этом - уже в два раза больше. Анастасия из Двуречной Харьковской области. В небольшом поселке о поездке в "Артек" раньше могли только мечтать.

"Я думала что у меня не получится никак, потому что очень много детей хотят сюда попасть и попадают. Но я не надеялась на это. И тут такое совпадение и я приехала. Сбылась мечта", - говорит Анастасия.

Насыщенная программа и каждый день - новые впечатления. Археологические раскопки, посещение фермы, работа в ботаническом саду - это тоже часть обучения.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Знания, полученные за школьной партой, дети применяют на практике в образовательных модулях. Здесь узнают, как сажать и ухаживать за растениями, например, как в России можно вырастить лимоны. Но главное на юге – это, конечно, море. И погода пока позволяет купаться и принимать солнечные ванны – бархатный сезон.

"Мне очень нравится здесь природа, крымские горы, море рядом, купаться на волнах – это просто прелесть. Коллектив просто супер. В "Артеке" самые дружные отряды", - говорит Анастасия.

Впрочем, главное в детском центре - это общение. Артековская дружба проходит сквозь расстояния и время, и помогает справиться с любыми испытаниями. Это поддержка, которая так нужна жителями прифронтовых районов.

Никита Васильев, Юрий Ламзин, Максим Володин, "ТВ Центр"

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