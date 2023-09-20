"У нас нет денег для Киева": в США холодно встретили Зеленского

Премьер Польши и вовсе назвал Украину утопленником

На фоне зернового скандала Варшава напомнила своему уж очень жадному соседу, кто заказывает музыку. Президент Польши впервые с начала спецоперации отменил рандеву с Зеленским, сославшись на плотный график. Но только ли в этом дело? На пресс-конференции по итогам первого дня Генассамблеи ООН Анджей Дуда не смог сдержать неприязнь к коллеге и назвал Украину утопленником.

"Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Мы не можем позволить себе, чтобы нас тянули вниз", - заявил Дуда.

Если утопающая в собственных проблемах Украина продолжит душить польских фермеров, то Варшава может и перестать поддерживать Киев, намекнул Дуда. А если учесть, что через Польшу транзитом идет поставляемая европейскими спонсорами военная техника, там и вовсе заблокируют всю западную помощь. Возмущены и польские журналисты, которые отмечают, что отношения с Украиной в последнее время находятся на грани.

Там, к слову, уже подсчитали, что если запрет на импорт в Польшу, Словакию и Венгрию продлится, Киев потеряет 600 миллионов евро до конца этого года. Но европейцев, которые, помогая Украине, ежедневно теряют намного больше, это не волнует. Причем, там, кажется, стали понимать, что с каждым шагом, приближающим Киев к вступлению в ЕС, проблемы будут только расти, как и запросы режима.

Зеленский назвал все происходящее политическим театром, пообещав вот-вот представить некую формулу безопасности. При этом никакие другие варианты решения конфликта он не принимает. Журналистка телеканала CNN напомнила ему о предложении бывшего президента США Трампа решить проблему всего за сутки.

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет. Ты скажи, чтобы мы не теряли время, не теряли людей. Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", - заявляет в ответ Зеленский.

В Конгрессе США, куда человек в костюме цвета хаки должен заявиться уже завтра, тоже не сильно радуются. Учитывая огромный госдолг, там не готовы к очередным пожертвованиям.

"У нас нет денег для Киева. У нас дефицит бюджета 2 триллиона. Все, что мы отдаем Украине, мы берем взаймы у собственного будущего", - возмущается Байрон Дональдс, член Палаты представителей.

Сегодня Москва помешает западному междусобойчику. На полях Генассамблеи должно состояться заседание Совета безопасности по теме Украины, где будет присутствовать и наш министр иностранных дел. Борт с российской делегацией уже совершил посадку в Нью-Йорке. Накануне Зеленский то и дело шнырял по коридорам ООН, пытаясь успеть поблагодарить спонсоров и наладить дополнительные связи. На одной из встреч чуть не случился скандал. Израильская делегация принесла карту мира советского времени, где Украины, как отдельного государства, попросту нет.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"