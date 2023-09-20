Холдинг "Мосинжпроект" вошел в топ-100 российских компаний по качеству закупок

Это крупнейший участник ключевых градостроительных программ Москвы

Холдинг "Мосинжпроект" вошел в сотню лучших российских компаний в ежегодном рейтинге "Качество управления закупочной деятельностью"

Об этом в среду, 20 сентября, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ Москвы.

"Эффективность функционирования и прозрачность закупочной системы имеют особое значение для холдинга, создающего знаковые для столицы гражданские, транспортные и инфраструктурные объекты", - подчеркнул Кравцов.

Он напомнил, что "Мосинжпроект" участвует в рейтинге с 2021 года, когда он был впервые составлен, и неизменно входит в число лучших.

Система закупок является одним ключевых факторов, формирующих репутацию компании, подчеркнул заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" по экономике и финансам Дмитрий Чиркин

"Мы будем продолжать держать заданную высокую планку и сохранять лидерство в данном сегменте", – сообщила Руководитель департамента конкурентных процедур и договоров АО "Мосинжпроект" Любовь Логвинова

Рейтинг подготовлен аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" и Рейтинговым агентством "Эксперт РА". Его методология основана на анализе и оценке количественных и качественных показателей, отражающих ключевые аспекты функционирования закупочной системы в компании. к участию приглашают компании, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 миллионов рублей.

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