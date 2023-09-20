ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 11-летнего Азиза

11:34
  • среда
  • 20 сентября 2023

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 11-летнего Азиза Хуснуллина. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Ребёнок уже перенёс несколько курсов химиотерапии и теперь ему предстоит пересадка костного мозга. Чтобы помочь организму Азиза справиться с недугом, требуется специальная терапия дорогими препаратами. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 11-летней Насти Фёдоровой. Благодаря вам удалось собрать более 6 миллионов рублей. Но необходимо ещё чуть более полутора миллиона. У девочки смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Насте требуется срочная терапия и пересадка костного мозга. Чтобы ребёнок смог перенести операцию, нужна специальная подготовка и дорогие препараты. 

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
11-летний Азиз
11-летний Азиз
11-летний Азиз
11-летний Азиз
11-летний Азиз
11-летний Азиз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.