Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 11-летнего Азиза

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 11-летнего Азиза Хуснуллина. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Ребёнок уже перенёс несколько курсов химиотерапии и теперь ему предстоит пересадка костного мозга. Чтобы помочь организму Азиза справиться с недугом, требуется специальная терапия дорогими препаратами. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 11-летней Насти Фёдоровой. Благодаря вам удалось собрать более 6 миллионов рублей. Но необходимо ещё чуть более полутора миллиона. У девочки смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Насте требуется срочная терапия и пересадка костного мозга. Чтобы ребёнок смог перенести операцию, нужна специальная подготовка и дорогие препараты.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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