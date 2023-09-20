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При взрыве газа в Балашихе погибли два и пострадали три человека

11:19
  • среда
  • 20 сентября 2023

Спасатели продолжают разбор завалов

В результате взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе пострадали три человека. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает ТАСС.
Взрыв газа в Балашихе: есть погибшие и пострадавшие

Спасатели при разборе завалом на месте происшествия нашли пожилую женщину с травмами, ее отправили в больницу.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили гибель двух человек. Telegram-канал Mash утверждает, что число жертв взрыва газа возросло до трех.

Движение автомобильного транспорта в районе ЧП на Октябрьской улице временно перекрыто.

Как пишет Telegram-канал Readovka, есть угроза обрушения дома, поэтому его жильцов переселят — предположительно, в здание близлежащего клуба. Также развернуты три пункта временного размещения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Один из жильцов дома, в котором прогремел взрыв, рассказал, что сотрудники газовой службы за месяц до инцидента проверяли оборудование.

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Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
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