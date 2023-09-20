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Су-34 потерпел крушение под Воронежем

11:29
  • среда
  • 20 сентября 2023

Экипаж катапультировался

Техническая неисправность могла стать причиной крушения истребителя Су-34 в Воронежской области. Это предварительная версия, озвученная военными. Инцидент произошел утром 20 сентября.

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Как сообщили в Минобороны России, Су-34 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Самолет потерпел аварию около 10 часов утра. В военном ведомстве уточнили, что экипаж в составе двух человек катапультировался. Пилотов эвакуировали на аэродром базирования, их здоровью ничего не угрожает.

В сообщении подчеркивается, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет, передает РИА Новости.

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