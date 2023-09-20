Мишустин назвал число работающих в России программистов

Власти создают привлекательные условия для IT-специалистов

Число работающих в России программистов увеличилось с 2022 года на 15%. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер уточнил, что в настоящее время в стране трудятся свыше 820 тысяч программистов.

Мишустин также отметил, что спрос на российские технологии набирает обороты. За 2022 год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз, а объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее Мишустин предупреждал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Этот вопрос требует особого внимания, указал политик.

Российские власти продолжают формировать привлекательные условия для привлечения IT-специалистов. В частности, кабмин скорректировал условия предоставления льготных ипотечных займов работникам сферы информационных технологий.

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