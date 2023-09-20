Украина решила создать зерновой хаб в Африке

Киев ищет пути вывоза зерна после прекращения зерновой сделки

Украинские власти задумали создать зерновой хаб в порту кенийского города Момбаса. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал президент Кении Уильям Руто после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

По словам Руто, Зеленский "взял на себя обязательство создать в порту Момбаса зерновой хаб для решения проблемы нехватки продовольствия в Восточной Африке".

Кенийский лидер также выразил приверженность дипломатическому урегулированию конфликта на Украине ради "общего процветания человечества", сообщает ТАСС.

Украинское зерно вывозили по гуманитарным коридорам в Черном море, пока действовало продовольственное соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Однако из-за невыполнения обязательств перед Москвой российская сторона прекратила действие зерновой сделки.

Несмотря на попытки ООН и ряда стран восстановить действие договоренностей, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит возможностей возвращения к зерновой сделке.

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