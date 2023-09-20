ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина решила создать зерновой хаб в Африке

11:59
  • среда
  • 20 сентября 2023

Киев ищет пути вывоза зерна после прекращения зерновой сделки

Украинские власти задумали создать зерновой хаб в порту кенийского города Момбаса. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал президент Кении Уильям Руто после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский пригрозил "цивилизованно" ответить на зерновое эмбарго соседей

По словам Руто, Зеленский "взял на себя обязательство создать в порту Момбаса зерновой хаб для решения проблемы нехватки продовольствия в Восточной Африке".

Кенийский лидер также выразил приверженность дипломатическому урегулированию конфликта на Украине ради "общего процветания человечества", сообщает ТАСС.

Украинское зерно вывозили по гуманитарным коридорам в Черном море, пока действовало продовольственное соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Однако из-за невыполнения обязательств перед Москвой российская сторона прекратила действие зерновой сделки.

Несмотря на попытки ООН и ряда стран восстановить действие договоренностей, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит возможностей возвращения к зерновой сделке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.