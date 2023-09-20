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В Киево-Печерской лавре осквернили икону Божией Матери

11:44
  • среда
  • 20 сентября 2023

На место вызвали полицию

Неизвестные осквернили источник на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник". Он расположен в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Вандалы расписали источник и храм различными надписями, оставили украинский флаг. На место происшествия вызвали полицию, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы лавры.

Ранее стало известно, что киевский режим запланировал вывоз православных святынь из Киево-Печерской лавры в Европу. С руководством ЕС эта акция уже согласована. Эксперты назвали действия Киева узаконенным вандализмом.

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Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
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