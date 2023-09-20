Собянин: В трех районах Москвы появятся новые общественно-деловые объекты

Это даст городу свыше 5 тысяч рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты комплексного развития территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Об этом он в среду, 20 сентября, рассказал в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что вместо старых нежилых зданий планируем возвести технопарк, гостиницу, подстанцию скорой помощи, здание отдела МВД России, офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты.

В результате будет создано больше 5 тысяч рабочих мест, подчеркнул мэр столицы.

По состоянию на 19 сентября 2023 года правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 45 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 610 га, в рамках которых планируется возвести 10,3 млн кв.м недвижимости. В результате будет создано порядка 110 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит свыше 962 млрд рублей.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны "Огородный проезд", там построят спорткомплекс, скалолазный центр и целый ряд других объектов, благодаря чему будет создано 2,7 тысячи рабочих мест.

Кроме того, городская программа льготного инвесткредитования поможет столичным компаниям создать более 10 тысяч рабочих мест. Ставка по льготному кредиту – всего 3% годовых, а его размер может достигать 3 млрд рублей.

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