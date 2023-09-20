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Спасатели пострадали при обрушении перекрытий дома в Балашихе

12:04
  • среда
  • 20 сентября 2023

Работы на месте взрыва продолжаются

В Балашихе во время разбора завалов произошло повторное обрушение перекрытый многоквартирного дома.
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В результате пострадали трое спасателей, сообщило в своем telegram-канале МЧС. Их передали медикам.

Взрыв в девятиэтажном доме № 10 по улице Октябрьской в Балашихе прогремел утром 20 сентября. Эпицентр находится на четвертом этаже. Погибли три человека, четверо пострадали. Еще два человека остаются под завалами.

Разрушены третий, четвертый и пятый этажи. Повреждены не менее 10 квартир. Всех жителей дома эвакуировали в пункты временно размещения.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. Прокуратура организовала проверку. На месте работают спасатели, медики, следователи и криминалисты.

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