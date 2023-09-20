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Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации военной части в Карабахе

12:03
  • среда
  • 20 сентября 2023

В Баку сообщили, что в этой в\ч фиксировали "незаконную деятельность"

Минобороны Азербайджана сообщило о нейтрализации Вооруженными силами республики военной части в Нагорном Карабахе. Как заявил представитель военного ведомства Анар Эйвазов, в этой части азербайджанские военные неоднократно фиксировали "незаконную деятельность".

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В Минобороны уточнили, что военная часть расположена в районе населенного пункта Тепекенд.  В заявлении ведомства утверждается, что она "полностью нейтрализована в рамках антитеррористических мероприятий".

Как сообщалось ранее, российские миротворцы вывозят население из наиболее опасных районов, которые подвергаются обстрелам. ВС России уже эвакуировали из Нагорного Карабаха более 2000 мирных жителей, передает РИА Новости.

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