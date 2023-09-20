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Азербайджан приостановит операцию в Нагорном Карабахе

12:36
  • среда
  • 20 сентября 2023

Достигнута такая договоренность

Антитеррористическая операция азербайджанских военных в Нагорном Карабахе будет приостановлена в среду, 20 сентября, в 13:00. Об этом рассказали в Министерстве обороны Азербайджана.

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Оборонное ведомство подтвердило договоренность между сторонами конфликта по временному прекращению огня.

Власти Нагорного Карабаха подтвердили сообщение о полном прекращении боевых действий с 13:00. Армия непризнанной республики полностью разоружается и расформировывается. Тяжелая техника и вооружение выводится с ее территории.

При этом министерство подчеркивает, что разоружение армянских формирований и вывод их с территории Карабаха обеспечиваются в координации с российскими миротворцами, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева рассказали, что на 21 сентября запланирована встреча представителей Баку и армян Карабаха по вопросу реинтеграции, сообщает ТАСС.

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