ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отверг упреки Еревана из-за ситуации в Нагорном Карабахе

12:57
  • среда
  • 20 сентября 2023

Они беспочвенны

Азербайджан в Нагорном Карабахе ведет боевые действия де-юре на своей территории. Такой комментарий по ситуации в регионе представил в среду, 20 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны Азербайджана отчиталось о ходе операции в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации военной части в Карабахе

Спикер Кремля подчеркнул, что обвинения Еревана в адрес России из-за Карабаха являются беспочвенными.

При этом Песков подтвердил, что продолжается согласование разговора президента России Владимира Путина и главы армянского правительства Никола Пашиняна.

С Азербайджаном контакты продолжаются на рабочем уровне, при необходимости разговор Путина и Ильхама Алиева будет согласован, цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем в Министерстве обороны Азербайджана рассказали, что антитеррористическая операция азербайджанских военных в Нагорном Карабахе будет приостановлена в среду, 20 сентября, в 13:00. Эти сведения подтвердили власти Нагорного Карабаха — армия непризнанной республики полностью разоружается и расформировывается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела Степанакерта
Последствия обстрела Степанакерта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.