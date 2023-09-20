Кремль отверг упреки Еревана из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Они беспочвенны

Азербайджан в Нагорном Карабахе ведет боевые действия де-юре на своей территории. Такой комментарий по ситуации в регионе представил в среду, 20 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что обвинения Еревана в адрес России из-за Карабаха являются беспочвенными.

При этом Песков подтвердил, что продолжается согласование разговора президента России Владимира Путина и главы армянского правительства Никола Пашиняна.

С Азербайджаном контакты продолжаются на рабочем уровне, при необходимости разговор Путина и Ильхама Алиева будет согласован, цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем в Министерстве обороны Азербайджана рассказали, что антитеррористическая операция азербайджанских военных в Нагорном Карабахе будет приостановлена в среду, 20 сентября, в 13:00. Эти сведения подтвердили власти Нагорного Карабаха — армия непризнанной республики полностью разоружается и расформировывается.

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