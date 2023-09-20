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Песков посоветовал Байдену равняться на Путина

12:42
  • среда
  • 20 сентября 2023

Президент США никогда не имел такого уровня поддержки

Президента России Владимира Путина поддерживают подавляющее большинство россиян. Американский лидер Джо Байден не добивался такого результата никогда за всю свою политическую карьеру, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля прокомментировал высказывание американского президента на Генассамблее ООН. Байден назвал Путина "диктатором".

Песков подчеркнул, что мнение подавляющего большинства населения России, которое поддерживает Путина, неоднократно высказывалось во время президентских выборов. В то время как президент Байден за всю свою карьеру политика ни разу не имел такого уровня поддержки. Вот к чему надо стремиться американскому лидеру – тем более, что впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы, приводит слова Пескова ТАСС.

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