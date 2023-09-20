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Минобороны России сообщило о продолжении работы миротворцев в Карабахе

13:12
  • среда
  • 20 сентября 2023

Несмотря на "обострившиеся условия"

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают свою работу.
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"Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции", -  заявили в Минобороны.

В настоящий момент в базовом лагере миротворцев находятся более двух тысяч человек, 1049 из них – это дети.

Командование миротворцев находится в тесном диалоге с азербайджанской и армянской сторонами, а также с представителями Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы вывозят население из наиболее опасных районов, которые подвергаются обстрелам.

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