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Собянин принял решение реконструировать 500 школьных корпусов

13:19
  • среда
  • 20 сентября 2023

В течение пяти лет

В Москве в течение пяти лет необходимо реконструировать не менее 500 зданий школ. Такое поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства.

Также в ходе заседания обсуждались изменения государственных программ развития города. 

Обновления в том числе ждут ключевые столичные программы: реконструкция поликлиник, программа реновации жилья, "Мой район", "Московское долголетие", развитие Московского метрополитена и многие другие.

 

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