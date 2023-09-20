Собянин принял решение реконструировать 500 школьных корпусов

В течение пяти лет

В Москве в течение пяти лет необходимо реконструировать не менее 500 зданий школ. Такое поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства.

Также в ходе заседания обсуждались изменения государственных программ развития города.

Обновления в том числе ждут ключевые столичные программы: реконструкция поликлиник, программа реновации жилья, "Мой район", "Московское долголетие", развитие Московского метрополитена и многие другие.

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