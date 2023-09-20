В Баку объявили дату переговоров по Карабаху

Представители Азербайджана и армян Карабаха встретятся 21 сентября

Дату переговоров по Карабаху назвали в администрации президента Азербайджана. Представители Баку и армян Карабаха встретятся 21 сентября, говорится в заявлении.

Отмечается, что предметом переговоров станет реинтеграция региона на основе конституции и законов Азербайджанской Республики. Встреча состоится в азербайджанском городе Евлах, передает ТАСС.

Ране Минобороны Азербайджана объявило, что военные приостановят антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в 13:00. В ведомстве отметили, что к Баку через российских миротворцев обратились представители армянского населения региона. В Минобороны подчеркнули, что операция будет остановлена при выполнении ряда условий – в частности, при разоружении всех армянских формирований.

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