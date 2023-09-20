Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

Он запланирован на октябрь

Визит президента России Владимира Путина в октябре в Китай готовится. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил, что относительно данной поездки главы государства "появилось понимание".

При этом на 20 сентября у Путина запланирована встреча в Константиновском дворце в Стрельне с китайским министром иностранных дел Ван И, сообщает "Интерфакс".

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что Россия рассчитывает на проведение обстоятельных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в октябре.

Подготовка визита идет на фоне укрепления российско-китайских связей, в том числе экономических. Министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что доля рубля и китайского юаня в торговых расчетах между Россией и Китаем достигла 90%.

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