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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

13:19
  • среда
  • 20 сентября 2023

Он запланирован на октябрь

Визит президента России Владимира Путина в октябре в Китай готовится. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подтвердил, что относительно данной поездки главы государства "появилось понимание".

При этом на 20 сентября у Путина запланирована встреча в Константиновском дворце в Стрельне с китайским министром иностранных дел Ван И, сообщает "Интерфакс".

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что Россия рассчитывает на проведение обстоятельных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в октябре.

Подготовка визита идет на фоне укрепления российско-китайских связей, в том числе экономических. Министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что доля рубля и китайского юаня в торговых расчетах между Россией и Китаем достигла 90%.

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